Salud: Autoridades de Guerrero denuncian desabasto de vacunas del cuadro básico

En Guerrero, las autoridades de Salud denuncian un importante desabasto de vacunas del cuadro básico. Es decir, vacunas contra tétanos, sarampión, hepatitis y rubéola, entre otras.

Te puede interesar: Crece desconfianza en vacunas a nivel mundial

El secretario de Salud, Carlos de la Peña, informó que solo han recibido del Gobierno Federal el 13 por ciento de las dosis programadas para este año.

“En vacunas hay un déficit espantoso en todos los adolescentes”, comentó una persona en testimonio anónimo.

-¿Cuáles son?

“Son tres vacunas hepatitis, sarampión, rubéola y paperas y tétanos, no hay, puro que no hay y que no hay y que no hay”, agregó.

Se pone grave

El desabasto de vacunas comenzó en enero y con el paso de los meses se ha ido agravando.

En la primera semana de vacunación, realizada en febrero, no hubo reactivos biológicos suficientes. También hubo desabasto en la segunda campaña, en mayo pasado y viene la tercera, en octubre.

“Llegan las campañas la vacunación la primera y segunda, va a llegar la tercera y van a decir que no hay, vamos a poner, usted tiene un hijo adolescente de 15 años, es de 10 a 19, ese de 15 no puede completar el esquema”, dijo un empleado del sector Salud de Guerrero.

A las personas que acuden a los centros de salud no les informan cuándo podrán vacunarse.

“Las vacunas, los medicamentos que necesitan y todo, no hay nada de medicamento. Son prevención para algunas enfermedades y se necesitan pues las vacunas para prevenir, así, no hay, no hay y no hay ni para cuándo, no dicen ni para cuando va a estar”, comentó Laura Ramírez, habitante de la colonia Morelos de Acapulco.

Te recomendamos: ¿Naciste entre 1970 y 1989? entonces podrías necesitar esta vacuna

La Secretaría de Salud informó que en 2018 recibió del Gobierno Federal 2 millones 947 mil 658 dosis, el 95.7 por ciento de las dosis programadas.

Mientras que este año se han recibido 402 mil 840 dosis, que equivalen solo al 13 por ciento de lo esperado.

“Hay compañías que venden a la Secretaría y que no están produciendo, hay desabasto porque a lo mejor no representa una ganancia para esos laboratorios. Esto es algo necesario para el país, todos los estados requerimos de estas vacunas y definitivamente es algo muy importante”, comento Carlos de la Peña, secretario de Salud de Guerrero.

La delegación del Gobierno Federal en Guerrero informó que desconoce cuándo se pueda normalizar esta situación.

¿No saben cuándo se pueda normalizar esta situación?

“Pues hasta que la misma Federación nos lo mande, pues aquí el asunto es que estamos supeditados, pues a los movimientos nacionales prácticamente porque todas esas vacunas vienen de allá del Programa Nacional de Vacunación”, comentó Eduardo Diego Balderrama, de la Jurisdicción Sanitaria 7 de Guerrero.

Con información de Isaac Flores.

LLH