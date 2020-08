Salud alerta por uso de tocilizumab contra coronavirus; no es útil y tiene riesgos

El director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, Simón Kawa, alertó a la población de algunos fármacos que en lugar de beneficiar a los pacientes con COVID-19, los están perjudicando, como el tocilizumab.

“El tocilizumab no es útil para el tratamiento de personas con COVID 19, pero no nada más no es útil, es un fármaco que tiene muchos riesgos porque causa inmunosupresión, puede reactivar infecciones como tuberculosis, puede empeorar el estado de pacientes que tengan infecciones bacterianas vírales o fúngicas activas, no es un fármaco inocuo y además es un fármaco que tiene un costo muy elevado, es un fármaco muy, muy caro”, dijo Simón Kawa, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.

Durante la conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional por Covid 19, el director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, reveló que la mala información que se brindó sobre este fármaco provocó que muchas personas se endeudarán económicamente.

“Con tal de salvar su vida o la de un familiar mucha gente llegó hacer hasta lo imposible, empeñar el coche, empeñar los bienes, pedir prestado para comprar un medicamento muy, muy caro, sin que exista ninguna evidencia de que ese tratamiento es útil para tratar la enfermedad, no la hubo cuando se la recomendaron y no la hay ahorita”, expuso Simón Kawa.

Según el informe técnico, el número de muertos a consecuencia de COVID-19 en México incrementó este domingo 2 de agosto a 47 mil 746 personas

En las últimas 24 horas se reportaron 274 fallecimientos.

El número de contagiados de sábado a domingo fue de 4 mil 853; acumulando un total de 439 mil 046 personas infectadas.

