Salma Hayek se une a la demanda #JusticiaParaGiovanni

La actriz y productora mexicana Salma Hayek se unió al movimiento #JusticiaPara Giovanni, joven cuya muerte apunta hacia elementos de la policía de Jalisco, con una imagen en la que aparece con cubreboca negro, con la misma leyenda, manifestó su protesta.

“Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana”.

“Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos”, fue el mensaje que subió a su cuenta de Instagram en español e inglés.

El caso de Giovanni López, de 30 años tiene un mes de haber sucedido. Fue detenido con lujo de violencia por elementos de la policía de Jalisco, el delito fue no usar cubreboca. Después apareció sin vida y con señales de tortura. Los agentes siguen en activo.

Por este caso son muchas las voces de famosos que se han levantado, entre ellos el cineasta ganador del Oscar, Guillermo del Toro.

“A más de un mes, no hay respuestas no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, posteó el creador de “La forma del agua”, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la actriz mexicana Zuria Vega recurrió la misma red social para expresar su sentir, por lo que escribió: “Giovanni no murió, la policía lo mató”, frase que repitió varias veces sobre fondo amarillo.

El actor José Ron también hizo eco de las protestas se sus compañeros y a través de su cuenta de Twitter: “Basta del abuso de la policía en todo el mundo! Esto pasó aquí en México. Detienen a un hombre por no usar cubreboca y lo regresaron muerto! Su cuerpo tenía huellas de tortura y un balazo en la pierna!! Ojalá te sumes y apoyes así como apoyas lo que pasa en otro país! Y ustedes, mi gente, ¡no están solos! #JusticiaParaGiovanni”, escribió.

También el grupo Molotov y las actrices Paulina Goto, Natalia Téllez y Johanna Murillo se unieron a esta protesta.

