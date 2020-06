Salma Hayek envía mensaje a gobierno de Trump para encontrar a la soldado Vanessa Guillén

En Estados Unidos la desaparición de la joven soldado Mexico-americana radicada en Texas ha desatado una intensa campaña de búsqueda y denuncias de la comunidad mexicana además de la reacción de la actriz Salma Hayek quien pidió al gobierno de Donald Trump redoblar esfuerzos para encontrarla; semanas antes, la joven le había dicho a su familia que un superior la acosaba.

Vanessa Guillén, de 20 años de edad, soldado del Tercer Pelotón de Caballería del Ejercito de los Estados Unidos en Fort Hood, Texas, desapareció el pasado 22 de abril, en las inmediaciones de esa base militar ubicada a 3 horas al noroeste de Houston.

Encontraron su identificación, las llaves de su camioneta y nada más; este video, dentro de un negocio de comida mexicana cercano a la base militar, es del último momento en que se le vio con vida.

“Estamos desesperadas. Esta preocupación que tenemos es muy grande, como para quedarnos en casa”, dijo Rosa Aguado, amiga de Vanessa.

En su última visita a casa, en febrero, Vanessa le comentó a su madre que un sargento del mismo pelotón la acosaba verbal y sexualmente. Que ella temía por su seguridad, y que tenía miedo a reportarlo por las represalias.

La desaparición de Vanessa no solo ha provocado manifestaciones en Texas.

En solidaridad con la familia Guillén, la actriz mexicana Salma Hayek publicó en sus redes sociales la foto de Vanessa, así como una plegaria a las autoridades federales, estatales y al Ejército de los Estados Unidos para que redoblen sus esfuerzos en la búsqueda de la joven.

“Estamos pidiendo que haya una investigación federal. Lo otro que estamos pidiendo es que el apoyo a la comunidad, para que apoye a esta familia”, dijo César Espinoza, activista hispano.

Aunque el caso lo esta llevando la rama investigadora especial del ejército de los Estados Unidos, la familia quiere que el FBI tome las rienda.

“Que una agencia mayor, tome cargo del caso. Porque yo siento que no están haciendo todo lo posible para encontrarla, no se si me están diciendo la verdad”, dijo Mayra Guillén, hermana de Vanessa.

Con información de Francisco Villalobos.

LLH