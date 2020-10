Salí bien de la prueba COVID-19, soy negativo, anuncia AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que dio negativo a su prueba por coronavirus COVID-19.

“Acerca de la prueba del COVID-19 salí bien, negativo, ya me entregaron el resultado. Me lo hago en la mañana y en la noche me dan el resultado. Me dan un trato especial, lo reconozco, por mis labores en caso de que saliera positivo tendría yo que preparar para mandar un mensaje y no podría venir aquí con ustedes”, comentó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.