Salgado Macedonio advierte que irá a buscar a los consejeros electorales a sus casas

Félix Salgado Macedonio a quien el INE le canceló su registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2021, advirtió que si los consejeros electorales no se reivindican y cambian su decisión, los irá a buscar hasta su casa.

El exsenador realizó un mitin a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE) junto con sus simpatizantes.

“Para nosotros el INE se murió. Puede ser que se reivindique el INE, pero si no se reivindican, miren, se los décimos de una vez, los vamos a hallar a los siete. Los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí? ¡Cabroncito!, ¿eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Que ni piense que es una candidatura, es una lucha, el empuje lo de Guerrero, es una lucha insurgente. No hay manera de que nos quiten la candidatura”, mencionó Salgado Macedonio a sus simpatizantes.