Sale del hospital el menor de edad que denunció a Saúl Huerta de presunta violación

El miércoles 5 de mayo salió del hospital el menor de edad que denunció al diputado Benjamín Saúl Huerta por presunta violación.

El adolescente permaneció una semana en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, en la Ciudad de México.

Antes de ingresar por el menor al hospital, sus padres dieron a conocer que rechazaron la invitación de reunirse este miércoles con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

“No nos vamos a presentar, la licenciada ha hablado con nosotros que nos presentemos, pero la verdad ya no confiamos, realmente han sido muchas irregularidades. Desde un principio en el cual la verdad pues desconfiamos, desconfiamos ahorita de todo esto y la verdad como dice mi esposa, nos ha dicho la abogada que nos presentemos que vayamos, pero la verdad nosotros no, tememos por nuestras vidas, tememos por la integridad de mi familia porque todavía tenemos otros dos hijos más y pues la verdad eso no nos llena de confianza”, declararon sus padres.