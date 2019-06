Acuerdo firmado con AMLO sobre inversión fue un paso positivo, dice Salazar Lomelín

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló en ‘Estrictamente Personal’ que el acuerdo que se firmó con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre inversión fue un paso positivo y dijo que el sector privado y el gobierno federal acordaron una serie de responsabilidades.

Entrevistado por Raymundo Riva Palacio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial aseguró que dentro de la serie de responsabilidades el sector privado presentará proyectos para buscar las oportunidades que tiene México y del lado de la autoridad las condiciones que se requieren para una transformación, es decir, “certidumbre, confianza y evaluación de los proyectos”.

Comentó que el sector privado podrá acompañar los proyectos públicos con ejecución, con coinversión e inclusive alguno de ellos tomarlos al 100 por ciento, por ejemplo: “En el caso de la petroquímica, el presidente López Obrador fue muy claro al decir adelante con todos los proyectos que puedan estar relacionados con el sector petroquímico y con eso definitivamente existe la oportunidad de movernos”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial destacó que el rol de los organismos empresariales es buscar condiciones y tratar de resolver problemas, “tratamos de desatorar las cosas de la sociedad”.

Para lograr que la economía de México crezca al cuatro por ciento, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y las principales organizaciones empresariales nacionales firmaron el convenio para promover la inversión y el desarrollo incluyente.

El presidente López Obrador agradeció la confianza de los empresarios en México y en su gobierno.

Los empresarios invertirán para fortalecer cuatro áreas prioritarias; el sector energético, la infraestructura de transporte, la inversión social y el desarrollo del Sur-Sureste.

El presidente López Obrador reconoció a los empresarios mexicanos por el apoyo que dieron al gobierno federal en las recientes negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes que México tiene una economía fuerte con finanzas públicas sanas, pero, añadió, que, de ser necesario, se cuenta con una disponibilidad de cien mil millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que no hay déficit y que es más lo que se recauda que los compromisos de gasto.

El presidente pidió no malinterpretar porque algunos, no todos, “son capaces de poner: ‘el presidente, o Andrés Manuel o AMLO dijo que se van a destinar cien mil millones de pesos del presupuesto para apoyar a migrantes”.

Reiteró que está optimista y que México va a salir adelante. Agregó que en política los resultados cuentan y “aquí vamos a ver si funciona nuestra estrategia”.

López Obrador dijo que en una guerra comercial podemos perder, pero también podemos ganar, sin embargo lo importante “es que no queremos la guerra, aunque la podamos ganar, porque la guerra no es opción, no es alternativa y nosotros no somos guerreros, no vamos a dirimir diferencias con el uso de la fuerza, nosotros apostamos a la política y la política entre otras cosas se inventó para evitar la guerra, para evitar la confrontación”.

Con información de Estrictamente Personal

LSH