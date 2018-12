Salario mínimo aumenta 16.21 por ciento desde enero de 2019

Con el incremento de 16.21 por ciento al salario mínimo inicia una nueva etapa de avance en la política laboral del país, mediante un acuerdo digno de reconocimiento, de unidad y confianza, entre los sectores público, privado y obrero, destacó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En los recientes 30 años, los trabajadores mexicanos perdieron entre el 60 y el 70% del poder adquisitivo de su salario.

Por poner un ejemplo, hace tres décadas con un salario mínimo se podía comprar 50 kilos de tortillas, actualmente sólo seis.

Hoy inició una nueva política salarial acordada por representantes obreros y del sector empresarial. Como no se veía desde hace muchos años, el salario mínimo aumenta 16 por ciento y en la frontera norte será de 176 pesos https://t.co/9pU78wVEs0 pic.twitter.com/6X3UwA2wkl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 17, 2018

Para empezar a revertir este deterioro salarial, por unanimidad, los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordaron incrementar los sueldos de los trabajadores.

El anuncio se hizo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

A partir de enero de 2019 el #SalarioMínimo será de 176.72 pesos en la frontera norte y de 102.68 pesos en el resto del país. Este aumento es un acto de justicia y, como lo dijo el presidente @lopezobrador_, es también “un acto de madurez política, responsabilidad y confianza”. pic.twitter.com/W1wZcsPHWp — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 17, 2018

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, fue la encargada de informar que para 2019 “se fijará el salario mínimo general en 102.68 pesos y en 176.72 en la zona libre de la frontera norte, se trata a nivel nacional de un aumento de 16.21% mientras que en los municipios que conforman la zona fronteriza el salario mínimo vigente en 2018 se duplicará”.

Vamos a garantizar salarios que permitan una vida digna para las y los trabajadores. Te invitamos a seguir la presentación de la nueva política de salarios mínimos del @GobiernoMX que encabezará @lopezobrador_ #SalarioMínimo pic.twitter.com/CXuAe0Ks3L — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 17, 2018

Andrés Manuel López Obrador lo consideró como “un acto de madurez política, de mucha responsabilidad, de conciliación, de acuerdo, un acto que da confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas y las condiciones sociales y laborales en nuestro país […] El hecho de que ahora se haya acordado este aumento significa el inicio de una etapa nueva, en el periodo anterior muchas veces el salario se fijaba por abajo de la inflación, nosotros hemos sostenido que en las circunstancias más adversas de la economía nacional se va a procurar siempre -y ojalá y no tengamos problemas económicos, financieros graves- pero nunca fijar el salario por abajo de la inflación, ese fue un compromiso que hicimos”.

Junto al presidente estuvieron los representantes de los sectores obrero y empresarial que hicieron posible este aumento salarial.

“Agradezco mucho a los representantes del sector empresarial, porque ellos son piezas clave de este acuerdo, los representantes del sector obrero claro que quieren que aumente el salario, pero muchas veces los representantes del sector empresarial actúan de manera precavida o con más cuidado cuando se trata de aumentos al salario, pero se ha llegado a un acuerdo, un consenso, una situación de que los empresarios de México están apoyando, tienen dimensión social”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Es un esfuerzo conjunto de varios años para alcanzar la línea mínima del bienestar. El sector empresarial seguirá impulsado la capacitación del capital humano y de la innovación.@jpcastanon, Pdte. de la @cceoficialmx #SalarioMínimo pic.twitter.com/0HsBXrQb8Y — STPS México (@STPS_mx) December 17, 2018

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que es momento de celebrar “el aumento del salario mínimo con la intención de no poner en juego la inflación, el empleo, ni el poder adquisitivo de los trabajadores, estamos actuando todos con responsabilidad para que no haya aumentos artificiales, para que estos sean realistas y sean responsables”.

Carlos Aceves, presidente del Congreso del Trabajo, señaló que el sector laboral “está muy esperanzado de que las cosas vayan a ir mejorando, que no habrá los grandes beneficiados y los muchos que no reciben beneficios, que en todo lo que tienen derechos, por sus contratos colectivos, porque la ley lo mandata vayamos juntos para que nuestro país no sea un lugar de ricos precisamente, pero no de pobres tan pobres”.

Para lograr este acuerdo salarial, el Gobierno federal hizo consultas previas con el Banco de México.

“Hay que actuar con cautela, no se trata de aumentar el salario por decreto, no se puede actuar de manera irresponsable, hay que tomar siempre en cuenta al Banco de México para cuidar que no se dispare la inflación, porque si no, aunque tengamos aumento de salarios, con una inflación alta se pierde poder adquisitivo”, dijo el mandatario federal.

Ante la incertidumbre por el aumento del 100% del salario mínimo en la frontera norte, se recordó que existe el compromiso de reducir el IVA en la franja fronteriza del 16 al 8% y reducir el Impuesto sobre la Renta al 20% con lo que se busca que haya equilibrios.

(Con información de Juan Sebastián Solís)

