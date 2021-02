Sacerdote en Chihuahua es declarado culpable por violación sexual contra una niña

La tarde de este lunes, un Tribunal de Ciudad Juárez, Chihuahua, declaró culpable al sacerdote Aristeo Baca por los delitos de violación sexual agravada contra una niña de 8 años en al menos 3 ocasiones, entre los años 2015 a 2018.

Tras horas de espera afuera de la Fiscalía General de Chihuahua, zona norte, mujeres pertenecientes a colectivas feministas celebraron afuera el fallo de un juez contra el sacerdote Aristeo Baca por abusar sexualmente de una niña de 8 años

Las agresiones, según relata la defensa de la víctima, ocurrieron en varias ocasiones: diciembre de 2015, en septiembre de 2016 y en enero del 2018, dentro del Templo ‘La Divina Providencia’, donde el sacerdote Aristeo oficiaba misa.

“Yo cuando era niña era monaguilla, el padre me pedía que sentara en sus piernas. Él me veía raro y yo fui con él para la sala y ahí me senté en sus dos piernas y quedamos cara a cara, así fue como comenzaron las agresiones cometidas en contra de mi representada”, enfatizó Diana Torres, asesora legal de víctima.