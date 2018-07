Sacan a periodista por mostrar letrero en conferencia Trump-Putin

Un periodista fue sacado por la fuerza previo a la conferencia conjunta entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, Finlandia.

Los dos líderes estaban a punto de salir con la prensa mundial para informarles sobre la cumbre que estaban celebrando en Finlandia. Tanto Trump como Putin habían estado hablando durante aproximadamente dos horas antes de saludar a la prensa.

Momentos antes, el comunicador mostró un letrero en protesta que decía: “Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares”, antes de ser abordado. El periodista fue reconocido en redes sociales como Sam Husseini.

El comunicador mostró un letrero en protesta que decía: "Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares" (Reuters)

El reportero de Op-Ed, Sam Husseini, es director de comunicaciones del Instituto de Precisión Pública de Estados Unidos.

Husseini sostenía un letrero que según las autoridades rusas era un “objeto malicioso”.

“Un periodista acreditado acaba de ser sacado por la fuerza de la conferencia de prensa de la cumbre de Helsinki por motivos de seguridad”, dijo en Twitter el corresponsal internacional Mark MaKinnon.

