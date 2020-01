Sacan a mujer de museo por amamantar a su hijo

Una mujer denunció que fue sacada del Museo Amparo de Puebla por amamantar a su hijo en una de las salas.

Mirna Rosado denunció al Museo Amparo de Puebla de haberla sacado por amamantar a su bebé y el 2 de enero, la asociación “Lechita Corazón”, difundió el video.

“Estaba yo en una de las salas y una de las vigilantes me dijo que no podía estar yo ahí, que tenía yo que salir porque no está permitido amamantar a mi bebé dentro de la sala. Nos retiramos porque la señorita dijo que no, que no se podía amamantar ahí que me tenía yo que salir”, narró para FOROtv, Mirna Pérez Rosado.

Al día siguiente, el Museo Amparo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. Decía “fomentar el fortalecimiento de la persona, lamentaba el mal entendido e intentaba que se sintiera cómoda invitándola a tomar asiento para lactar al bebé, dentro o fuera de la sala”.

“En sí el museo no tuvo contacto conmigo, no se disculpó, ellos dijeron que fue un mal entendido que se me invitó a que me sentara a amamantar cuando no fue así, yo estaba sentada, no iba enseñando nada porque precisamente la blusa que tengo ahorita es de lactancia no se enseña nada”, explicó Mirna.