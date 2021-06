Las rutas del multihomicidio en Reynosa; Fiscalía afirma que Cártel del Golfo busca una “desestabilización social”

El multihomicidio de 15 civiles en Reynosa, Tamaulipas, apunta hacia una acción orquestada por facciones del Cartel del Golfo para provocar una “desestabilización social”, afirmó la Fiscalía estatal.

Poco a poco se empieza a reconstruir, minuto a minuto, lo ocurrido el pasado sábado en Reynosa, Tamaulipas, cuando un grupo de hombres armados disparó al azar en contra de civiles dejando 15 muertos.

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas habla de una acción orquestada por facciones del Cártel del Golfo para provocar una “desestabilización social”.

“Se dan aproximadamente entre 60 y 90 minutos de llamados de auxilio al 911, en redes sociales y a través de mensajes de WhatsApp que la población estaba compartiendo para solicitar la intervención de autoridades. Nosotros situamos los primeros llamados de auxilio a las 12:25 horas. Todavía a las 15 horas había cuerpos regados en cinco colonias, en cinco sectores y no había ninguna autoridad que estuvieran acordonando el lugar”, dijo Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo solicitó a la CNDH abrir una investigación por los hechos ocurridos el sábado en Reynosa, Tamaulipas, al señalar que hubo un “vacío de las autoridades” federales y estatales para proteger a la población civil.

De acuerdo con la mecánica de hechos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, la irrupción del grupo armado comenzó a las 12:38 de la tarde, en la colonia Bienestar, cerca del Aeropuerto Internacional de Reynosa. Comenzaron robando un negocio, posteriormente asesinaron a 3 personas y dejaron a una más herida que murió horas después en el hospital. Cuadras más adelante, en la misma colonia Bienestar, asesinaron a 2 personas.

Calles después, ya en la colonia Almaguer, asesinaron a 2 hombres más. En segundos, llegaron a la contigua colonia Fidel Velazquez donde cuatro personas fueron asesinadas y una más en la colonia Huasteca de lampacitos. En un séptimo hecho, mataron a dos personas más en la colonia unidad Obrera.

A la 1:15 de la tarde, el convoy con hombres armados tomó el Bulevar Luis Donaldo Colosio, en dirección al puente Pharr, donde hubo un primer enfrentamiento con fuerzas estatales. En este hecho, falleció un presunto agresor y uno más quedó herido, es la única persona detenida, identificado como Jonathan.

El gobierno municipal asegura que tuvo conocimiento de las primeras agresiones hasta las 12.57 de la tarde.

“Nosotros ahorita no tenemos policía municipal porque aquí hay mando único, y es muy desesperante el que dependas totalmente de la policía estatal y las fuerzas federales. Tránsito me avisó que había una situación de riesgo rumbo al puente de Pharr, en la colonia Almaguer. Las autoridades del estado y las federales no te advirtieron”, dijo Maki Ortiz, presidenta Municipal de Reynosa.