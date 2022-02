Rusia asegura que sus tropas recuperarán la normalidad en ‘tres o cuatro semanas’

El embajador de Rusia en Irlanda, Yury Filatov, calificó hoy, 16 de febrero de 2022, de ‘locura’ la suposición de que su país pretende invadir Ucrania y aseguró que las tropas rusas desplegadas en la frontera con ese país vecino regresarán a la normalidad en “tres o cuatro semanas”.

Te recomendamos: Militares que hicieron maniobras en Crimea vuelven a sus cuarteles, confirma Rusia

El diplomático efectuó esas declaraciones a la cadena pública irlandesa (RTE), en una entrevista en la que rechazó que la presencia militar en la región sea un “acto de agresión” o sirva como preparativo para la invasión de Ucrania.

“No tenemos planes de invadir a alguien y, mucho menos, a Ucrania. No tenemos motivos políticos, económicos, militares (…) Si usted supiera algo sobre la gente ucraniana y la rusa no me hubiese hecho nunca esa pregunta”, respondió Filatov en referencia a las intenciones de Moscú.