Rusia asegura que sufrió ataques cibernéticos por su vacuna anti-COVID

Piratas informáticos atacaron hace unos meses los ordenadores de los desarrolladores de la primera vacuna rusa, denominada Sputnik V, dijo hoy el director del Centro de Investigación Gamaleya, Alexandr Ginzburg.

“Hubo ataques informáticos. No soy un especialista en tecnologías de la información y no puedo decir si estaban relacionados con la vacuna o no (…), pero hubo intentos de entrar en los ordenadores de nuestros desarrolladores”, dijo Ginzburg en un entrevista al canal de televisión Rossía-1.