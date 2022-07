Rusia anuncia conquista de Lysychansk y la región de Lugansk en Ucrania

Rusia reivindicó este domingo el control de toda la región de Lugansk, este de Ucrania, tras la conquista de la ciudad clave de Lysychansk al cabo de intensos combates.

Te recomendamos: Zelenski acusa a Rusia de ‘terrorismo’ por ataque con misiles a edificio en Odesa

Al mismo tiempo, el gobierno ruso acusó a Ucrania de haber disparado tres misiles contra una ciudad rusa cerca de la frontera entre ambos países que causaron la muerte de tres personas.

El ministro de Defensa ruso “Serguéi Shoigu informó al comandante en jefe de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, de la liberación de la República Popular de Lugansk”, indicó un comunicado del ministerio de Defensa citado por las agencias de prensa rusas.

El domingo por la mañana, el gobernador de la región de Lugansk, Serguéi Gaidai, dejó entender que las fuerzas ucranianas estaban perdiendo terreno en Lysychansk, una ciudad de 100,000 habitantes antes de la guerra.

La conquista de Lysychansk — si se confirma — permitiría a las tropas rusas avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk, más al oeste, asegurándose prácticamente el control de la región, que ya estaba parcialmente en manos de separatistas prorrusos desde 2014.

Asimismo, Rusia acusó este domingo a Kiev de lanzar misiles contra la ciudad Belgorod, cerca de la frontera entre ambos países.

El gobernador de esa región, Viacheslav Gladkov, había anunciado antes la muerte de al menos tres personas en fuertes explosiones en esa ciudad.

Las explosiones dejaron además cuatro heridos, dañaron 11 edificios residenciales y 39 casas, afirmó Gladkov en la red Telegram.

Desde el inicio de la ofensiva Rusia en Ucrania, el 24 de febrero, el gobierno ruso ha acusado reiteradamente a las fuerzas ucranianas de llevar a cabo ataques en suelo ruso, especialmente en la región de Belgorod.

A principios de abril, el gobernador Gladkov acusó a Ucrania del ataque de un depósito de combustible en Belgorod con dos helicópteros.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirmó también que su ejército interceptó misiles lanzados desde Ucrania, en pleno auge de versiones sobre la creciente implicación de su país, aliado de Rusia, en la guerra entre sus dos vecinos.

Pero Lukashenko aseguró que no tiene intenciones de “combatir en Ucrania”, lo que supondría una escalada del conflicto.

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, una ciudad del sur de Ucrania controlada por las tropas rusas, anunció este domingo que el ejército ucraniano puso “fuera de servicio” en la noche del sábado une base militar rusa en la ciudad.

Mientras tanto, los misiles siguieron cayendo en Ucrania, matando a decenas de personas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski citó seis ataques en su discurso diario a la nación a última hora del sábado.

En la pequeña ciudad de Donetsk, Siversk, un habitante dijo que “los bombardeos continúan día y noche”.

Dos personas murieron y tres resultaron heridas -entre ellas dos niños- en un ataque contra la ciudad de Dobropillya, según las autoridades locales de Donetsk.

Las bombas cayeron también sobre propiedades residenciales en Sloviansk, en el corazón del Donbás, matando a una mujer en su jardín e hiriendo a su marido, dijo un vecino.

Zelenski advirtió contra la “sensación de relajación” en muchas ciudades de la retaguardia.

“La guerra no ha terminado”, dijo. “Por desgracia, su crueldad no hace más que aumentar en algunos lugares, y no puede olvidarse”.