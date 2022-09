Rusia amenaza con cortar suministro de petróleo si países limitan precio

Rusia amenazó con suspender el suministro de petróleo y productos derivados de éste a los países que decidan limitar el precio del crudo ruso.

“Si imponen restricciones a los precios, simplemente no suministraremos petróleo y productos derivados de petróleo a las empresas o Estados que las imponen, ya que no trabajaremos de manera no competitiva”, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak en declaraciones recogidas por la agencia oficial TASS.