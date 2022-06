Ruidos de la CDMX: Además de molestos, causan diferentes enfermedades a sus habitantes

La Ciudad de México recibe en promedio 4 mil 500 denuncias ciudadanas cada año por ruido. Algunos de los qué tanto molestan a sus habitantes son las unidades móviles como motos, camiones, camionetas del fierro viejo, los tamales o los camotes aún no están regulados.

Diversos ruidos, como el pasar de un avión o el que vende fierro viejo, son comunes y molestos.

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica es la segunda causa de enfermedades por motivos medioambientales. Indica que los ruidos superiores a 45 decibeles ya impiden dormir a una persona.

“Ya me volví lucas y me pongo a decir de cosas. Me altera los nervios, me pone de malas, me dan ganas de gritar y hacer escándalo. Llega usted a su casa y llega usted así”, dijo Martha.

“Sí siento como que he perdido el oído”, destacó el señor Eduardo Lara.

“Estamos acostumbrados a ver el semáforo y de repente te tocan y te espanta. Y te desconcentran totalmente”, argumentó otra.