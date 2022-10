Rubén Moreira, Rechaza que Exista Negociación con Morena para Aprobar Reforma Electoral

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó que exista negociación alguna con Morena para aprobar la reforma electoral.

“Se los digo con todo respeto, ustedes me entrevistaron el día de antier, y yo vi primeras planas totalmente distintas, como si hubiera cuatro países, se los hago una reflexión, desde quien decía que nosotros teníamos una negociación con Morena, que no la hay, hasta quien decía que estábamos negociando con los otros dos partidos, la posición del PRI es muy clara: nosotros no vulneraremos la autonomía del INE, ni vulneraremos la autonomía de los tribunales, ni vamos a desaparecer las Oples”, dijo el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI.

En entrevista, el legislador reiteró que su partido no presentó iniciativa alguna en materia político-electoral, y consideró inviable que se apruebe el próximo mes, como estimó el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier.

“Sí, antes de que finalice noviembre, es la fecha, antes de que finalice noviembre ¿No es el día 13? No, no, no, rotundamente lo digo, claramente, no hay en ninguna, seguramente el día 13 ya tendrá un avance el grupo de trabajo, van a salir juntas las reformas a las leyes secundarias, a cualquiera de las seis, y las reformas constitucionales que se logre construir el consenso”, refirió el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena.

Iniciativas que deberá analizar el grupo de 21 diputados que ya quedó conformado, puntualizó.

Con información de Carlos Guerrero

KAH