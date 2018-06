Roy Campos analiza nueva encuesta Mitofsky sobre candidatos presidenciales

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, analizó en ‘Estrictamente Personal’ la nueva encuesta Mitofsky que coloca a Ricardo Anaya cuatro puntos arriba de José Antonio Meade en las preferencias electorales, sin embargo, ambos candidatos siguen debajo de Andrés Manuel López Obrador, que mantiene una tendencia de voto de 47.8 por ciento.

Entrevistado por Raymundo Riva Palacio, el director de Consulta Mitofsky señaló que esta encuesta se terminó de realizar antes del 5 de junio. “Después del día cinco pasó lo de los videos (de Ricardo Anaya), el asesinato del candidato a diputado federal en Coahuila y sobre todo pasará el debate, lo de los videos no sé qué tanto efecto pueda tener pero hay spots al respecto y Meade en la acusación de ayer se refiere a los videos. Ese evento estará presente en el debate y estará presente en la campaña, aunque Anaya trate un poco de no comprar ese pleito porque no le conviene, pero reitero, lo que haya pasado antes del cinco (de junio) no está registrado aquí”.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, explicó que Andrés Manuel López Obrador ha conseguido que algunos votantes que estaban hace seis años con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) lo apoyen ahora.

Muchos panistas del 2012 están apoyando a López Obrador, de alguna manera están renegando de los gobiernos del PRI y del PAN, creo que están renegando de su decisión de hace seis años”, detalló.

Sobre la separación de los partidos políticos considerados de izquierda y derecha, Roy Campos dijo que en la actualidad ya no es extraña una alianza entre el PAN y PRD; explicó que los votantes ya no ven a Andrés Manuel López Obrador como candidato de izquierda, sino como una oposición antirégimen y antisistema. “Lo que es evidente es que Obrador ha conseguido penetrar en segmentos como el norte del país y la gente con alto nivel económico”.

Roy Campos expuso que aún queda una encuesta por publicar entre el 21 y el 27 de junio.

Todos los encuestadores estaremos publicando una última encuesta entre el 21 y 27 porque se evaluará a los encuestadores con esta última, cuando la verdad se debe de evaluar con todo el comportamiento que hemos contado desde la primera encuesta”.

El director de Consulta Mitofsky consideró que después del segundo debate presidencial, Ricardo Anaya no ha podido tener un buen crecimiento en la campaña.

Aclaró que la encuesta de Mitofsky consta de dos preguntas que son: ¿por quién quiere votar? y ¿están seguros de su decisión o podría cambiar? Con base en esas respuestas se arma la encuesta. “Como resultado hay muchos votantes que apoyan a López Obrador, que dicen que todavía podrían cambiar la decisión, la bronca será qué van a decirles para convencerlos para quedarse con él”.

Roy Campos señaló que 66 millones de personas dicen tener ganas de votar, pero muchas de ellas no irán a las urnas. “Muchas de las personas que declaran preferencia por votar, no irán a la urna, no van a ir a votar y nos están engañando con sus ganas”.

