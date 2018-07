Roy Campos acepta que las encuestas de salida fallaron en Puebla

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirmó en Despierta con Loret que las encuestas de salida fallaron en Puebla, luego de que le daban ventaja a Miguel Barbosa sobre Martha Érika Alonso y el Instituto Electoral del Estado y el conteo del PREP del INE señalan lo contrario.

Desde 2010 “decidimos no dar encuestas de salida, incluso en el 2012 no dimos encuesta de salida. Ahora ante la idea de que el INE iba a adelantar conteos rápidos, decidimos tomar riesgos, tomamos riesgo en siete estados, en seis de ellos nos fue bien, en Puebla no. Las encuestas de salida no identificaron bien, no sólo la mía, cuatro encuestas de salida que se dieron a conocer, las cuatro dieron a conocer que Morena iba adelante”, señaló.

Roy Campos reiteró que los conteos rápidos del PREP van lentos y siguen trabajando.

Los conteos rápidos iban a ser lentos y están siendo lentos. Y las encuestas de salida tienen gran riesgo de equivocarse, 14.4% de las personas no contestaron y esos que no contestaron parece que eran votantes del PAN”, insistió.

Respecto al aparente triunfo de la coalición de Morena en varias Gubernaturas, Cámaras de Senadores y Diputados, Roy Campos destacó que ganaría en 30 de los 32 estados, con excepción de Guanajuato y Nuevo León. Destacó que en 220 o más distritos ganaría Morena.

Es totalmente seguro que tiene mayoría en el Congreso, Cámara de Diputados, totalmente seguro. Y en Cámara de Senadores 80% de probabilidades, muy poca probabilidad de que no la logre. No solamente eso, los que tienen la coalición del PAN y los del PRI, ninguna por sí sola frenaría una reforma constitucional, tendrían que aliarse todos los rivales de López Obrador para frenar las reformas constitucionales que requieren dos terceras partes. Y si nos vamos a los estados, Morelia es capaz que lo gana, la CDMX solo dos distritos federales puede perder, es un tsunami”.

Roy Campos detallo que en Cámara de Diputados la última vez que un partido tuvo 300, fue con Ernesto Zedillo.

Aprendimos, y la aparición de López Obrador no fue tan espontánea como Trump en su momento, como con ‘El Bronco’, lo fueron asimilando, lo veníamos viendo”, concluyó.

Con información de Despierta con Loret

KAH