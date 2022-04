Roxana Ruiz, la joven que que estuvo detenida por matar a su violador, podría volver a prisión

Roxana Ruiz, de 22 años, quien estuvo nueve meses en prisión preventiva por haber asesinado a su agresor que abusaba sexualmente de ella, podría volver a la cárcel.

Está acusada de homicidio simple con exceso de legítima defensa, sin embargo, en febrero había salido del penal bordo de Xochiaca, en el Estado de México.

Ayer, el tribunal de Texcoco notificó a Roxana, sobre la revocación de las medidas cautelares que le permitían continuar su proceso en libertad.

Fue citada a una audiencia el próximo lunes 18 de abril.

Su defensa presentó un amparo para detener la revocación. Roxana asegura que se siente indignada.

“Siento impotencia, me siento mal, siento tristeza, siento decepción ante la autoridad, ante los jueces que toman sus resoluciones tan precipitadas y basadas en nada porque yo he estado cumpliendo todas y cada una de los acuerdos que me dieron, que se me impusieron, yo los he estado cumpliendo al pie de la letra, y entonces estoy indignada”, lamentó Roxana.