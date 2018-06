Rose McGowan defiende a novia de Anthony Bourdain de críticas por su muerte

Anthony Bourdain, un afamado chef, autor y personalidad de la televisión en alimentos, se suicidó el viernes pasado. Muchos tuiteros se preguntan el por qué de su muerte y algunos han respondido a esa pregunta por sí mismos: después de que Daily Mail publicó fotos de su novia, la actriz italiana Asia Argento, con el periodista francés Hugo Clément, algunos espectadores concluyeron que Argento estaba “engañándolo” y la culpan de la muerte del chef.

Through space and time, Anthony. Your love will find you again. pic.twitter.com/XBod1vDZ8k

Sin embargo, Rose McGowan escribió una carta el lunes que defiende a Argento de estas críticas. En el texto pide al público no ser sexista ni quemar a una mujer en la hoguera, con una culpa mal colocada.

Las tres personalidades se hicieron amigos después de que McGowan y Argento revelaron supuestos abusos sufridos a manos de Harvey Weinstein, lanzando una ola de acusaciones contra el magnate de las películas.

En la misiva McGowan aborda, entre otras cosas, la historia de depresión de Bourdain, la “relación libre” de la pareja y el hecho de que Argento ha vuelto al trabajo. Un fragmento de la carta completa a continuación:

Sentada frente a mí está la notable sobreviviente humana y valiente, Asia Argento, que ha pasado por más de lo que la mayoría podría soportar, y sin embargo lo hace. Ella enfrentó a un monstruo violador y ahora tiene que enfrentarse a otro monstruo, el suicidio. El suicidio de su amado amante y aliado, Anthony Bourdain. Sé que muchos en todo el mundo pensaron en Anthony Bourdain como amigo y cuando un amigo muere, duele. Muchas de estas personas que perdieron a su “amigo” quieren atacar y culpar. No debes hundirte a ese nivel. El suicidio es una opción horrible, pero es la elección de cada persona.

Cuando Anthony se encontró con Asia, fue química instantánea. Rieron, amaron y él fue su roca durante las dificultades. Anthony estaba con sus demonios, incluso escribió un libro sobre ellos. Al comienzo de su relación, Anthony le dijo a un amigo en común: “Nunca he conocido a nadie que quisiera morir más que yo”. Asia realmente quería que el dolor se detuviera. Pero esta es la cuestión, durante el tiempo que pasaron juntos, afortunadamente, ella hizo el trabajo para obtener ayuda, para poder vivir y vivir un día más para ella y sus hijos. La depresión de Anthony no le permitió, bajó su armadura, y esa fue su elección. Su decisión, no la de ella. Su depresión ganó. Anthony y Asia tenían una relación libre, amaban sin fronteras las relaciones tradicionales y establecieron los parámetros de su relación desde el principio. Asia es un pájaro libre y también Anthony.

De ninguna manera es justo culpar a ella o a cualquier otra persona, ni siquiera a Anthony. Les pedimos que sean mejores, que miren más profundamente, que lean y aprendan sobre la enfermedad mental, el suicidio y la depresión antes de empeorar las cosas para los sobrevivientes al juzgar lo que no entendemos, lo que nunca se puede entender por completo.

Ahí es donde estamos ahora, una ola masiva de oscuridad que amenaza con tragarse a todos a su paso…Me gustaría pensar que él querría que tuviéramos la conversación colectiva que se debe tener sobre la depresión.

Received a letter (via a publicist, via email) said to be from @rosemcgowan. It cc's @AsiaArgento. Asia "stood up to her monster rapist and now she has to stand up to yet another monster, suicide." pic.twitter.com/bGCWvZiVnB

— katie rosman (@katierosman) June 11, 2018