Internos del Reclusorio Norte CDMX buscan elaborar 2 mil roscas de reyes

A 200 grados de temperatura en el horno, se cocinan diariamente 150 roscas de reyes, al interior de la panadería del Reclusorio Varonil Norte, en la Ciudad de México.

Veinte personas privadas de la libertad elaboran además de 22 mil bolillos al día para consumo interno, este pan tradicional de temporada, para venderlo al público.

Este trabajo, les permite llevar ingresos a sus familias. Algunos, como Miguel, eran panaderos de oficio, pero la gran mayoría lo han aprendido al interior del Reclusorio.

Me ha hecho reflexionar ante lo que he hecho y estoy muy orgulloso de poder encontrar un trabajo aquí en la penitenciaría. Yo aprendí el oficio desde los 12 años, desde los 12 años soy panadero. En realidad, están muy orgullosos de que aun estando en el centro penitenciario. Le he llevado un sustento a mi familia y a mis hijos los puedo ayudar con su carrera”, agrego el panadero Miguel.