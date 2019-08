Defensa de Rosario Robles impugnará prisión preventiva, dice abogado

Xavier Olea, abogado de Rosario Robles, anunció que impugnarán la prisión preventiva dictada por un juez de control durante la audiencia que inició el lunes y terminó esta madrugada, en contra de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En entrevista para Despierta con Loret, el abogado dijo que estaban muy sorprendidos por la resolución del juez, de vincular a Rosario Robles a proceso por ejercicio indebido del servicio público, y además la imposición de prisión preventiva.

Xavier Olea consideró que no se podía configurar el delito de ejercicio indebido del servicio público y no había sustento en los argumentos de la Fiscalía, porque se le acusa de no haber impedido la comisión de delitos a cargo de terceros y no haber informado a sus superior. Sin embargo, el defensor asegura que durante la audiencia se presentaron pruebas de que Rosario Robles sí reportó las irregularidades en Sedesol.

Precisó que el juez de control a cargo del caso dictó prisión preventiva durante un periodo de 2 meses, con el argumento de que no se acreditó su residencia en la Ciudad de México, a pesar de que Robles fue jefa de Gobierno y secretaria de Estado.

El abogado consideró que la prisión preventiva contra Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público es un hecho inaudito, no solo en este proceso, sino en toda la historia del sistema penal actual.

-¿Ve una motivación no judicial?

Sin duda”, respondió Xavier Olea

-¿Es una presa política?, preguntó Carlos Loret.

Eso piensa ella, eso me dijo antes de ser subida a la camioneta para ser trasladada al penal de Santa Martha”.

-¿Qué dijo?

Que estaba sorprendida, preocupada, que se sentía perseguida y que, sin duda, la actitud y resolución del juez estaba basada en hechos no jurídicos”.

Cuestionado si el expresidente Enrique Peña Nieto sabía de los desvíos de recursos señalados en varias Secretarías de Estado o si incluso podría haberlos ordenado, Xavier Olea dijo que ante el Ministerio Público no hay indicios de eso, no existen datos ni pruebas.

-¿Sabía Peña Nieto?, preguntó Carlos Loret.

El abogado dijo que Rosario Robles manifestó, en su declaración, que ella informó de todas las actividades de la Secretaría a su cargo, al presidente de la República. Ella ofreció como prueba un documento de entrega-recepción de la Sedesol, donde le hacía ver al nuevo secretario el estado de esa Secretaría, días antes del intercambio.

Xavier Olea argumentó que Rosario Robles recibió observaciones sobre irrgularidades, apenas 6 días antes de dejar la Sedesol.

Anunció que el miércoles 14 de agosto promoverán recursos ante el juez y datos de prueba que acreditan la residencia y el asiento familiar de Rosario Robles en la CDMX.

Rosario Robles, vinculada a proceso

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fue vinculada a proceso la madrugada de este martes por ejercicio indebido del servicio público. Ya fue trasladada asl Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo determinó el auto de vinculación a proceso y determinó prisión preventiva justificada, por riesgo de fuga.

Rosario Robles hizo declaraciones y aseguró que ha vivido durante 24 años en la CDMX y no se fugaría, pero el juez no aceptó este argumento.

Poco después del anuncio de vinculación a proceso contra Rosario Robles, el equipo de defensa hizo declaraciones ante los medios y señaló que combatirán las dos resoluciones, que calificó de ilegales y contrarias a derecho. Dijeron que la extitular de Sedesol se enfrenta a un tribunal de Estado y que es un chivo expiatorio.

El abogado Julio Hernández Barros señaló que el juez puso, en boca de Rosario Robles, palabras que ella nunca dijo.

Julio Hernández, abogado defensor de Rosario Robles (FOROtv)

Con información de Despierta con Loret

MLV