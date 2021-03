Rosario Robles retira propuesta de declararse culpable e irá a juicio

Rosario Robles retiró, el martes 9 de marzo de 2021, su propuesta de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y pasar seis años de prisión.

A la exfuncionaria se le señala por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando estuvo al frente de las secretarías del Desarrollo Social y del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En un escrito, Rosario Robles argumentó que ha sufrido un obstaculización constante para acceder a un proceso abreviado y por ello determinó ir a juicio.

“Tengo que ser consecuente con lo que soy, por eso, en acuerdo con mis abogados, he decidido retirar mi petición de procedimiento abreviado y esperar a que la justicia se imponga. Siempre he estado dispuesta a colaborar con la autoridad, la prueba es que me presenté en las audiencias”, se lee en un fragmento del texto que publicó la exsecretaria por medio de Twitter.

En su extensa carta también se pronunció sobre la movilización de mujeres registrada el 8 de marzo en varios puntos del país.

“Toda mi vida he luchado para que las mujeres no callen y denuncien para que alcen la voz, para que sean valientes, empoderadas y para que resistan. No puedo ahora actuar de otra manera. Las jóvenes nos dieron una lección. Yo no puedo claudicar a pesar de que a mí también me aprisionan las murallas de la infamia”, se lee en otra parte de su escrito.