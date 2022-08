Rosario Robles pasa la primera noche en su casa tras salir de prisión

Luego de subir a una camioneta, Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, sus amigos y familiares que la acompañaban se fueron a su casa en la alcaldía de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, donde pasó la primera noche tras salir de prisión.

Rosario Robles salió la noche del viernes del Centro de Readaptación Social Femenil en Santa Martha Acatitla.

Con un abrigo rojo, pantalón beige y un cubrebocas de flores, la exfuncionaria se abrazó con su hija Mariana Moguel, amigos y familiares que la esperaban al otro lado de la puerta y los torniquetes de acceso al penal.

Además de los abrazos, hubo lágrimas de alegría y algunas palabras a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Rosario Robles reiteró que es inocente y esto dijo de su futuro.

“¿Qué sigue para mí? Ahorita descansar, estar en casa, evidentemente cuidar de mi salud y ya vendrán otros tiempos. Por el momento, quiero disfrutar a mí hija, a mi familia, a mis amigos. Aquí están también mis amigas que nunca me dejaron, y eso quiero agradecerle a tanta gente que nunca me soltó, que me escribió, que me mandó mensajes, que me mandaba comida, que, sin conocerme, creyó en mí y yo les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente y eso se va a comprobar”.