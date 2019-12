Niegan recurso a Rosario Robles contra vinculación a proceso

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal negó a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la “estafa maestra“.

Así confirmó la sentencia del Juez de Distrito que argumentó que concederle la suspensión a la exjefa de Gobierno contraviene disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social.

El juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón fundó y motivó las razones por las cuales no era procedente concederle la medida solicitada por la exfuncionaria, con la que buscaba que no se realice acusación en su contra por parte del agente del Ministerio Público de la Federación, no se cite a las partes a la correspondiente audiencia intermedia y no se emita el auto de apertura a juicio.

Los magistrados argumentaron que el Juez de Amparo correctamente negó la suspensión definitiva solicitada.

Ello porque si bien la autoridad responsable al rendir su informe previo aceptó el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso del 13 de agosto de 2019 dictado por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, lo cierto es que no se colmaron los requisitos previstos en la ley para la concesión de dicha medida cautelar.

Con información de Notimex.

FJMM