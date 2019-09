No hay un juicio justo para Rosario Robles, dice abogado

Julio Hernández, abogado de la extitular de la Sedesol y la Sedatu, dijo en ‘Despierta’ que no hay un juicio justo para Rosario Robles.

Te recomendamos: Inhabilitación a Rosario Robles, persecución política: Defensa

Entrevistado por Danielle Dithurbide, el abogado Julio Hernández señaló que el caso de la extitular de la Sedesol ‘va mal’, debido a que no hay un juicio justo.

Va mal en el sentido de que no hay un juicio justo, lo hemos visto desde que inició la carpeta de investigación que no se le dio acceso a Rosario Robles, que no se le permitió ofrecer sus pruebas, además no se le permitió declarar”.