Rosario Robles asegura se va tranquila de la Sedatu

Rosario Robles aseguró que se va tranquila de su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Muy tranquila, con la cara en alto, aquí voy a seguir, aquí voy a estar, así es que vamos a seguirnos viendo. Ya dije que me busquen hasta por debajo de las piedras, yo no necesito ni perdón, ni amnistía, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme”, señaló Rosario Robles.

Fue entrevistada en el hangar presidencial, luego de haber acompañado al presidente Enrique Peña Nieto a una gira de trabajo por Jalisco en donde reconoció a todos los integrantes de su gabinete por sus resultados, entrega y compromiso con México.

“Yo sólo puedo reconocer siempre la mano amiga, el apoyo incondicional y la confianza del presidente Enrique Peña Nieto”, comentó Rosario Robles.

Informó que después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha tenido más de 30 reuniones con el equipo de transición.

Así fue la comparecencia de Rosario Robles en el Senado

Al comparecer ante comisiones del Senado de la República, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aclaró que en los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nunca se pretendido construir un desarrollo inmobiliario como el de Santa Fe.

“Cuando hablamos de vincular donde sería el aeropuerto Texcoco y que será una decisión que tomará el próximo gobierno y el viejo aeropuerto, nunca se pensó en un desarrollo inmobiliario. Se pensó en una Ciudad Universitaria, en una nueva sede el Instituto Politécnico Nacional, en una Ciudad de las Mujeres, en una Ciudad de la Salud, se pensó en las vías también de movilidad que conectaran a los dos aeropuertos, en caso de que se hiciera el de Texcoco. Se pensó en un plan de desarrollo urbano que creo que sí se hace en Santa Lucia también debe haber un plan de desarrollo urbano que no se genere ahí un desorden”, apuntó Rosario Robles

Senadoras de Morena, del PAN y Movimiento Ciudadano criticaron su gestión y la cuestionaron sobre los presuntos desvíos en la Sedatu y la Sedesol, dependencias que Rosario Robles ha encabezado en este sexenio.

“Sin duda ha demostrado como muchos de sus compañeros que es una mujer muy capaz, muy capaz para desaparecer dinero público. ¿Dónde están los más de dos mil 200 millones de pesos, donde está el dinero que le hace falta a Sedesol y a Sedatu?”, cuestionó Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano.

“¿Si usted no es la responsable? ¿Quiénes son los responsables? Yo no voy a descansar hasta que los responsables estén en la cárcel, porque robar es malo, pero robarles a los pobres de los pobres está cabrón”, subrayó Xóchilt Gálvez, senadora del PAN.

“Se requieren pruebas, Sedesol y Sedatu no contrató a ninguna empresa fantasma, Sedesol y Sedatu no tuvo ningún vínculo con las empresas mencionadas por la Auditoria Superior de la Federación”, afirmó Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Así la comparecencia, como parte de la glosa del VI Informe Presidencial, concluyó.

Con información de Juan Sebastián Solís

