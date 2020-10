Rosario Robles acusa a la FGR de tenerla como ‘rehén’ por no querer colaborar

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que lleva más de un año en prisión preventiva por el caso de desvío de fondos públicos conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró este lunes ser prácticamente una “rehén” por no haber colaborado con la Fiscalía General de la República (FGR).

Te recomendamos: FGR pide pena máxima para Rosario Robles y el pago de más de 5 mil millones de pesos

“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como una rehén ‘porque no he querido colaborar'”, indicó Robles con una carta desde la cárcel publicada en Twitter.