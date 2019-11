Mi elección fue absolutamente legal, dice Rosario Piedra; presenta plan de trabajo

Rosario Piedra, nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró este jueves que su elección fue absolutamente legal y que con la ley en la mano defenderá a las víctimas. Presentó un plan de austeridad para dicho organismo y un programa de 10 acciones inmediatas.

En conferencia de prensa, la funcionaria dio a conocer las primeras acciones para la reforma de la CNDH, medidas de austeridad y optimización de recursos.

Los he convocado con la intención de compartir mis primeras decisiones y mi plan de trabajo para empezar a transformar a la comisión en lo que debe ser”, dijo.

Acotó que no entrará al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer la verdad.

No he mentido, he cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo”.