Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, denuncia amenazas de muerte

Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH), denuncia amenazas de muerte contra ella y su familia por el caso Giovanni López.

Te recomendamos: Muerte de Giovanni López fue ‘ejecución extrajudicial’, dice Derechos Humanos de Jalisco

En conferencia de prensa, Rosario Piedra Ibarra advirtió que no tiene miedo, ya levantó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX y llevó las pruebas.

“El domingo 8 de junio fui víctima de un ataque cibernético, vamos a decirlo así, una serie de amenazas, vía mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto, puse una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX, aporté todas las pruebas que me pidieron se me atacaba, pero llegaban a ese punto de amenazarme de muerte”, explicó Rosario Piedra Ibarra.

Detalló que los mensajes y llamadas provenían de diversos estados de la República y registraron y documentaron más de 100 números telefónicos.

Piedra Ibarra señaló que las amenazas están relacionadas con su discurso de aniversario de 30 años y por la investigación del asesinato de Giovanni López, en Jalisco.

“Desde que llegué lo dije que yo pretendía hacer una defensoría del pueblo, entonces se desató una campaña mediática donde se decía que yo solamente quería atender a los pobres, cosa que es falsa porque sabemos que una defensoría del pueblo es precisamente para el pueblo, un concepto que engloba a todos los ciudadanos de ese país con la atracción del caso de Giovanni López, también por eso recibí amenazas donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando yo estoy investigando un caso y no he señalado a nadie”, detalló Piedra Ibarra.