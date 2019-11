Empujones, caídas y gritos, en la protesta de la nueva ombudsperson, Rosario Piedra

Rindió protesta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Te recomendamos: ¿Quién es Rosario Piedra Ibarra, nueva presidenta de la CNDH?

Lo hizo en medio de gritos de fraude y empujones.

El día empezó con Ricardo Monreal aceptando que se volviera a hacer la votación para definir quien encabezaría la CNDH, por las acusaciones de irregularidades en el proceso del jueves pasado en el que fue electa Rosario Piedra.

Sin embargo, por mayoría, la propuesta de reponer la votación fue rechazada por el pleno, es decir, no volvieron a votar, votaron para que no se volviera a votar

Rosario piedra entró al salón de plenos entre gritos de ¡fraude!

En cuanto se nombró a la comisión que introdujo a Piedra Ibarra al pleno del Senado para que se le tomara protesta, los senadores panistas Gustavo Madero y Mauricio Kuri trataban de llegar hasta la Mesa Directiva para impedirlo, pero los morenistas Salomón Jara y Ricardo Moreno se interpusieron.

Entonces, la senadora de Morena, Citlalli Hernández, jaló al senador Madero, quien cayó al suelo, mientras entre Ricardo Moreno, Eduardo Ramírez y la propia Hernández protegían a la senadora presidenta Mónica Fernández, quien pudo tomarle protesta a la ombudsperson.

Mónica Fernández, presidenta del Senado: “Por favor, pido orden, ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, en la sesión del pasado jueves 7 de noviembre. El pasado 7 de noviembre la eligió como presidenta de la CNDH para el periodo 2019-2024. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Rosario Piedra: “Sí, protesto”.

Mónica Fernández: Si así no lo hiciere que la Nación se lo demande.

Así rindió protesta Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos luego de una larga jornada que comenzó cuando el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció esta mañana que propondría repetir la votación del jueves pasado.

“Una nueva elección, ¿por qué?, porque no queremos que haya dudas, porque nosotros somos hombres limpios y Morena como grupo parlamentario no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza, no tiene precedente histórico, no hay incluso ningún fundamento jurídico para hacerlos sin embargo es de voluntad política con el riesgo de que no se logre”, comentó Ricardo Monreal

-¿No es aceptar que hubo error?

“Lo que estamos aceptando es que es conveniente no dejar dudas, que no haya suspicacias, que no haya desconfianza”, agregó Monreal.

Ya en la sesión, el PAN y el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, presentaron tres mociones de procedimiento para pedir que se regresara la terna a comisiones y se repitiera todo el procedimiento. El PRI lo respaldó.

“Nosotros no creemos que la solución era volver a votar, la solución era hacer todo el procedimiento completo y eso es lo que votamos nosotros”, apuntó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.

Una cuarta moción fue presentada por Ricardo Monreal, en la que solo se contemplaba repetir la votación, pero con la misma terna.

“En consecuencia no se aprueba la moción presentada por el senador Monreal”, dijo Mónica Fernández, presidenta del Senado.

Las cuatro propuestas fueron rechazadas.

“En la mañana él pensaba (Monreal) que tenía los votos, pero en el transcurso del día se dio cuenta que no los tenía, o nunca los tuvo, porque se los robaron. Así que lo de cerdos, cochinos, marranos les queda perfectamente”, dijo Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.

“Aquí no hay marranos, aquí no hay puercos, y cuando los puercos chillan es señal que vamos avanzando ¿no era así? No me vayan a acusar de plagio, por favor”, señaló Félix Salgado Macedonio, senador de Morena

“No sé ustedes, pero este espectáculo me da profunda vergüenza. Lo que aquí está pasando es una ruptura muy profunda a la confianza, presidenta. Deberíamos entenderlo como una derrota, todos y todas”, expuso Emilio Álvarez Icaza, senador independiente.

Después se puso a consideración otra moción del senador Julen Rementería, que también fue rechazada.

Por lo que, tras casi siete horas de sesión, la mesa directiva llamó a Rosario Piedra para tomarle protesta.

Con información de En Punto.

LLH