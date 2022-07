Rosamorada, uno de los siete hospitales en los que médicos cubanos trabajarán en Nayarit

Este miércoles comenzarán a trabajar en México los primeros 54 médicos cubanos contratados para dar atención en hospitales de Nayarit. Durante los últimos días se prepararon y fueron capacitados por personal de Salud.

Inaugurado en enero de 1998, el hospital del municipio de Rosamorada, Nayarit, es uno de los siete que albergará a médicos cubanos.

Este hospital brinda en promedio, al día, 36 consultas de medicina familiar, de 30 a 34 consultas de especialidad, 32 consultas de urgencias, realiza tres cirugías por día y atiende tres partos diarios.

Autoridades estatales de Salud señalaron que será este miércoles cuando los médicos cubanos comiencen a trabajar en este y 6 hospitales más, sin embargo, los directivos de éstos aún desconocen la logística de la llegada, no saben cuántos ni a qué áreas van a integrarse.

Al Hospital de Rosamorada llegaron en abril 10 residentes para llenar las vacantes que se tuvieron por años, aunque aún falta personal.

Los presidentes municipales apoyarán a los médicos con alojamiento.

Los pacientes del Hospital IMSS Bienestar de Rosamorada están entusiasmados con la promesa de que llegarán al sitio especialistas cubanos.

“Pues yo pienso que si es para bien de todos está bien, porque también se le debe de dar oportunidad a ellos ya que muchos que están aquí desaprovechan, no quieren hacer mínimo el esfuerzo para atender a uno, si ellos vienen con la disponibilidad de apoyarnos y ver por todos, para mí está bien, que es lo que yo espero, que sea para bien si es para bien, bienvenidos sean”, destacó Rosa Chávez Corona, paciente de Rosamorada.

“Pos’ está bien que vengan, porque yo me imagino que han de ser más buenos y luego aquí en este hospital, hacen falta muchos especialistas, porque cuando hicieron este hospital, dijeron que era para que la gente no tuviera que ir a Tepic y de todas maneras hacen falta especialistas”, detalló la señora Gloria Esther Chávez.

“Lo único que le ponen a uno, una hora, a las 10 y viene uno saliendo a las 5 de la tarde. Hará falta más doctores yo pienso, para que atiendan rápido a la gente. Pues que me atiendan de donde sea, yo soy diabética, me he visto bien mala”, concluyó Celia, paciente con diabetes.