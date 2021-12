Rosa Icela Rodríguez defiende ante diputados política de ‘abrazos, no balazos’

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró ante diputados que a tres años de gobierno se consolida la estrategia contra la inseguridad y que ya hay resultados, no solo son promesas… Por lo que defendió la política de abrazos, no balazos.

“A tres años de gobierno la estrategia de seguridad se consolida, gracias al trabajo constante, diario y comprometido del presidente de México y del gabinete de seguridad… los resultados están a la vista, no son promesas, son hechos / la política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia, abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la secretaria Rosa Icela Rodríguez destacó la disminución de algunos delitos como el secuestro, en 63.8%; el robo, en 22.1%, o el homicidio doloso, en 3.9%, en lo que va del año.

Aclaró que seis estados concentran el 50% de los homicidios dolosos en el país: Guanajuato, Baja California, Michoacán, estado de México, Jalisco y Chihuahua… Y que en ellos se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional, así como en los 50 municipios más violentos, de los 2 mil 471 que hay en el país.

Municipios en los que dijo, se redujo 2.2% el homicidio doloso.

Manifestó que en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se ha logrado el aseguramiento de 3 mil 86 kilos de fentanilo, narcótico 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces que la morfina.

Y en conjunto con la Guardia Nacional, se han detenido a 2 mil 553 criminales por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Luego hizo una promesa a los legisladores.

“Tengan la certeza de que, de mi parte, de mi equipo cercano, no hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado ni actos fuera de la ley y si algún servidor traiciona este compromiso, este compromiso con la nación desde ahora le digo: tendrá que enfrentar la justicia porque no vamos a encubrir a nadie”, dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

PAN cuestionó la estrategia de seguridad

“Por supuesto que es una política que no compartimos, porque esa política de abrazos y no balazos, es y representa una causa de sufrimiento, de dolor y de muerte para miles, cientos de miles de familias mexicanas, que hoy, hoy, padecen los efectos del crimen organizado, esta política no se traduce en otra cosa, sino en una actitud de complicidad y de evasión ante el crimen organizado, no se traduce en otra cosa que no es más que el hacer y dejar pasar, precisamente a los grupos criminales”, explicó el diputado Román Cifuentes Negrete, del PAN.

Morena respondió

“Si hablamos de evasión y hablamos de complicidad pues hablamos de esa complicidad que logró forjar con fuerza el último secretario de Seguridad Pública del Partido Acción Nacional, esa complicidad que logró forjar con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, hoy los dos presos por narcotráfico en una prisión de Nueva York”, dijo el diputado Juan Isaías Bertín, de Morena.

El PRI externó su preocupación por el debilitamiento de las policías municipales y estatales.

“Si nuestro país aspira a que en un futuro cercano el combate a la delincuencia vuelva a ser responsabilidad primordialmente de los cuerpos de seguridad civiles, tenemos que robustecer esas policías… los fondos asignados para el desarrollo, capacitación y fortalecimiento de las policías locales se mantuvieron prácticamente sin cambio”, aseguró la diputada Ma. De Jesús Aguirre, del PRI.

Con información de Héctor Guerrero

