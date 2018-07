Romo rechaza que diputados reciban bono extraordinario al final de la legislatura

Edgar Romo, presidente de la Cámara de Diputados, rechazó que los legisladores vayan a recibir un bono extraordinario por el fin de la legislatura.

Entrevistado luego de participar en el inicio de la entrega de constancias de mayoría de los 300 diputados electos el pasado uno de julio, el presidente de la Mesa Directiva, el priista Edgar Romo precisó que los legisladores que así lo decidieron ahorraron hasta el 12 por ciento de su salario durante los tres años de ejercicio e integraron un fondo de ahorro.

Fondo que les otorgó una cantidad igual a la de sus depósitos, precisó el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah.

Tendrán lo que corresponde a los recursos que han venido ahorrando en ese fondo de ahorro, tendrán derecho a la gratificación que corresponde de fin de año, así como a su dieta, no habrá recurso alguno adicional, punto, para que no nos hagamos bolas; no tenemos por qué satanizar las cosas, ni llevarlas a extremos que no lo son”, aseguró Mauricio Farah, secretario general Cámara de Diputados.