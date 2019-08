‘Roma’, de Alfonso Cuarón, Gran Premio Fipresci al mejor filme de 2019

La película “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, ha sido elegida como la mejor del año 2019 por los integrantes de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci), un premio que será entregado durante la gala de inauguración del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El Zinemaldia informa este jueves, en un comunicado, de que “Roma” ha sido elegida para recibir el Gran Premio Fipresci en una votación en la que han participado 618 críticos de todo el mundo, que han optado entre todas las producciones estrenadas a partir del 1 de julio de 2018.

“Roma” @ROMACuaron by @alfonsocuaron was elected best film of the past year by the International Federation of Film Critics (FIPRESCI) and will receive the #FipresciGrandPrix at the opening ceremony of @sansebastianfes on Sept 20. @FIPRESCI pic.twitter.com/xPY2tnY2zN

— FIPRESCI (@FIPRESCI) August 29, 2019