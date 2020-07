Rolando Flores, presunto agresor del Parque Hundido, denuncia ser víctima de discriminación

Rolando Flores, un hombre que fue acusado de agresión contra Claudia Revilla Ostos, en el Parque Hundido de la Ciudad de México negó en entrevista para FOROtv que las cosas hayan ocurrido así, como se viralizó en redes sociales; en contraste, denunció que él fue víctima de discriminación y homofobia por parte de Claudia.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio en el Parque Hundido, en la alcaldía Benito Juárez y tras la acusación en su contra, el miércoles 15 de julio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el presunto agresor fue identificado como Rolando.

Esta noche, Rolando Flores concedió una entrevista a Ana Francisca Vega, en FOROtv, donde explicó que esta situación surgió desde hace unas semanas, cuando Claudia corría en el Parque Hundido en sentido contrario.

Para evitar problemas, él corría afuera de la pista de tartán, pero Claudia lo miraba a él y a su pareja “despectivamente y nos decía pinches maricas y en una ocasión nos llegó a decir que aquí no hay lugar para pinches maricas, en una clara referencia a nuestra preferencia y orientación sexual”, declaró Rolando en la querella que presentó, mediante su abogado, en la FGJCDMX.

Rolando le llamó la atención a Claudia la mañana del 10 de julio, por lo que ella se molestó y le gritó “pinche puto y maricón de mierda. ¿A ti qué te importa? y cuando menos me lo esperé, me empezó a golpear sobre el pecho y el rostro”, narró en su declaración.

Rolando mencionó que resultó con algunas lesiones y que teme por su seguridad, por la de su pareja, la de su perro y su gato.

Aseguró que no tiene redes sociales y que cuando se enteró sobre las acusaciones, el linchamiento social en su contra, y la tergiversación en el tema, entró en pánico. Acto seguido, envió una queja a la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y presentó una denuncia ante la FGJCDMX.

“Yo nunca hice nada para que no me dijeran que tuviera que hacer, justamente para no violentar más este caso legal que se está llevando a cabo”, afirmó.