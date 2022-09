Roger Waters cancela conciertos en Polonia por su postura sobre la guerra de Rusia en Ucrania

El cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, ha cancelado sus conciertos previstos en Polonia ante la indignación desatada por su postura sobre la guerra de Rusia en Ucrania, según organizadores.

Un representante de la Arena Tauron, en Cracovia, donde Waters haría dos presentaciones en abril, señaló que ya no se llevarán a cabo.

“El agente de Roger Waters decidió retirar, sin dar alguna razón las fechas”, dijo Lukasz Pytko, de la Arena Tauron, en declaraciones difundidas por diversos medios polacos.

La página web de la gira de conciertos “This Is Not a Drill” de Waters no incluía las presentaciones en Cracovia previstas para el 21 y 22 de abril.

Los concejales de Cracovia tienen previsto someter a votación la semana entrante una propuesta para declarar a Waters persona no grata a fin de expresar su “indignación” por la postura del músico frente al conflicto en Ucrania.

Waters escribió a principios de mes una carta abierta a la primera dama ucraniana Olena Zelenska en la que responsabilizó a “nacionalistas extremos” en Ucrania de haber “puesto a su país en la ruta hacia esta guerra desastrosa”.

El músico también censuró a Occidente -y a Washington en particular- por brindar armas a Ucrania.

Waters también criticó a la OTAN y la acusó de provocar a Rusia.

