Rodríguez Calderón se reúne con estudiantes de la Ibero

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia de la República, visitó la Universidad Iberoamericana. A su llegada, los estudiantes lo saludaron y se acercaron para tomarse selfies con él.

Durante el encuentro, en el auditorio de la universidad, fue cuestionado por los alumnos sobre la investigación que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) por triangulación de recursos a su campaña, el uso de funcionarios públicos para la recolección de firmas y credenciales falsas.

Yo ya le demostré al INE que es un mentiroso, si tú le creíste, bueno, ya es tu problema, yo ya le demostré al INE, ya le demostré al INE que el Tribunal me dio la razón

–¿Se mocharía la mano usted, candidato?

— No soy culpable, pero si soy, me las mocho, punto, con mucho gusto lo haría para demostrarle a México que sí hay honestos en este país, no tengo miedo a eso, eh, porque sé que tengo la razón y entonces si yo soy el que estoy promoviendo pues yo me tengo que someter al castigo primero ¿no?”, dialogó con la comunidad.

En cuanto al tema de la reforma educativa, dijo que no estaba totalmente de acuerdo con ella y mencionó que se deben cambiar algunas cosas y regresar el poder a los maestros, pero no al sindicato.

A su salida del auditorio, el candidato recibió arengas de apoyo y gritos de rechazo.

Sobre las expresiones de los estudiantes aseguró que a algunos “les caigo bien, a otros no […] yo les pido disculpas a las mujeres que sientan que soy machista, no soy machista, no he tenido ninguna actitud que me diga ser machista, a la mejor soy duro en mi hablar, en mi criterio de hablar, fascista tampoco, o sea porque yo no creo en eso, yo no creo en las armas, yo no creo en la represión”.

También fue abordado por un par de alumnos con pancartas, quienes se identificaron como estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Le pidieron que se pronunciara sobre la verdad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala… Les respondió que debe haber justicia, no sólo para Ayotzinapa sino para todos los desaparecidos.

(Con información de Cinthya Marín)

tfo