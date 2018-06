Rodríguez Calderón presume que habló directo a los mexicanos

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, dijo que el tercer debate fue fundamental porque tuvo oportunidad de hablarle directo a los mexicanos, mientras los otros tres candidatos se peleaban.

“El último debate para mí era fundamental, yo quise usar la estrategia de hablarle al mexicano respecto a las cosas que al mexicano le duelen, una cosa que le duele al mexicano son las mentiras. Los otros tres se la pasaron echando mentiras de que si era cierto que era su socio un contratista, que si estaba o no denunciado uno del otro […] Y yo dije: me van a dejar la cancha libre, y la aproveché”, señaló.

Mencionó que, según su sistema de medición, lo que más le gustó a la población sobre Jaime Rodríguez fue el FBI, Facebook Bronco Investigations, la tercia maldita, la propuesta de educación y su proyecto económico.

El candidato independiente estuvo este miércoles en Yucatán y Campeche en donde pidió a la población del municipio de Peto que vote por él.

“Yo he venido por acá por el sureste he visto como el sureste está muy jodido, la pobreza avanza y los gobernantes se enriquecen, ¿cierto o no? Eso es lo que he escuchado y nos debería de dar vergüenza a todos porque los hemos elegido a ellos para que hagan buen trabajo, por eso hoy vengo a convocarlos a que ya se quiten la pata del pescuezo, que ya no voten por los partidos políticos, que los mandemos a su casa jubilados, pero sin pensión, que sientan lo que es la jodidencia para que puedan ellos tener una reflexión de que le han hecho daño a México, la tercia maldita, esa que ha destruido al país […] los tres se la pasaron peleando a ver cuál es más ratero porque los tres son así los tres vienen de un origen que los ha hecho que vivan solamente de los impuestos”, afirmó.

Después en Becal visitó a fabricantes de sombreros y tuvo un mitin en la plaza central.

(Con información de Adriana Valasis)

