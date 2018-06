Rodríguez Calderón critica violencia en proceso electoral

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, criticó la violencia en el proceso electoral y señaló a las instituciones gubernamentales que no han logrado detener el homicidio de candidatos, quienes están tratando de hacer algo por su municipio y viven bajo riesgo y presiones de los delincuentes.

“Yo creo que es ingrato que una familia se quede sin su papá, sin su mamá y que la sociedad mexicana sea insensible […] En el caso mío de manera personal que sufrido esas cosas que he vivido esas cosas, creo que me da mucho coraje, me duele porque me imagino esa esposa de ese candidato, del otro, del otro […] es el único país del mundo donde matan candidatos y eso no es para estar orgullosos y creo que aquí las instituciones están fallando, los que dirigen las instituciones, porque están más metidos en el tema político que en el trabajo que tienen que hacer”, apuntó.

En conferencia de prensa en Guadalajara, Jalisco, el candidato independiente mencionó que su cierre de campaña será el domingo 24 en la macro plaza de Monterrey, Nuevo León con todos los candidatos independientes y el 27 vía cibernética.

“Único en la historia de las campañas en el mundo. Tenemos hoy ya nuestra estrategia para poder cerrar y entonces tendremos una concentración de 80 mil gentes en la red, con la que llegaremos a 5 millones de mexicanos. Yo en mi casita con el clima a toda madre y a lo mejor echándome una caguama y unos chicharrones, cotorreando con la raza a través del Facebook y eso es algo que para mí es increíblemente emocionante […] los cierres de campaña son para eso, para emocionar para platicar, organizarnos y que finalmente podamos, como la selección mexicana, vence al sistema”, señaló.

Rodríguez Calderón destacó que pase lo que pase el 1 de julio, él continuará encabezando a los ciudadanos que se están involucrando con el movimiento independiente.

Sobre todo, dijo, los cientos de jóvenes menores de 30 años que se le han unido a través de redes sociales.

Por la tarde tuvo un mitin con simpatizantes en Tepatitlán, Jalisco y posteriormente en Zapopan.

(Con información de Adriana Valasis)

