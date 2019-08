Rodrigo Montoya consigue oro para México en ráquetbol en Lima 2019

Cuando era niño y vivía en Chihuahua, a Rodrigo Montoya le intrigaba saber cómo hacían los aviones para volar a grandes alturas. El raquetbolista del norte de México sabe ahora cómo elevarse, pero desea mantenerse en la estratósfera de su deporte.

En cambio, su rival y compatriota se estrelló. No sufrió lesiones graves, pero tampoco pudo recuperar el desempeño que mostraba hasta el momento de golpearse.

Montoya, quien el año pasado se convirtió en apenas el segundo latinoamericano en coronarse campeón del mundo en ráquetbol, derrotó el miércoles a su compatriota Álvaro Beltrán, por 9-15, 15-6, 11-0 para colgarse el oro en los Juegos Panamericanos.

Se trata de la primera vez que un mexicano sube a lo más alto del podio en la prueba individual para hombres.

Ayer se me salían las lágrimas con sólo pensar que jugaría la final y no la había jugado aún, por eso hasta ahora no he dimensionado lo que logré pero seguro al rato en mi habitación me pondré a llorar”, dijo Montoya, quien participa en sus primeros Juegos Panamericanos.