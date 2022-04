Rodrigo Chaves gana la Presidencia de Costa Rica; recibe con “responsabilidad” el reto de gobernar

El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, del joven Partido Progreso Social Democrático, afirmó que recibe con humildad el resultado de las elecciones de este domingo y con una “enorme responsabilidad colmada de retos y dificultades que todos nosotros vamos a solucionar”.

El economista y exfuncionario del Banco Mundial (BM), ganador con un 52,9 % de los votos contra el 47,1 % de su rival, el expresidente (1994-1998) Jose María Figueres, agradeció al pueblo costarricense por “haber acudido a una jornada democrática que nos hace brillar ante el mundo, somos de las mejores democracias del mundo”.

“Los retos y dificultades que nos esperan son muchos y de gran magnitud en el mundo, en el continente y en nuestro propio país. Viéndolos a los ojos les puedo decir que vinimos a servir y no a servirnos. Estamos para servir, seguimos para adelante Costa Rica lo mejor está por venir, vamos para adelante”, expresó Chaves.

El presidente número 49 en la historia de Costa Rica destacó en su discurso que trabajará en construir un mejor país, para generar más y mejores empleos, reducir el costo de la vida y los altos niveles de pobreza del país.

Luego de su paso por el Banco Mundial (BM), Chaves fue ministro de Hacienda de Costa Rica entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 en el actual Gobierno del presidente Carlos Alvarado.

“Comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas todo, cambio crea incertidumbre y en muchos casos amenaza privilegios, pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar un profundo y positivo cambio en la forma de gobernar a una Costa Rica democrática”, manifestó Chaves.