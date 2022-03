Rocío Nahle urge a diputados a aprobar Reforma Eléctrica ante conflicto entre Rusia y Ucrania

Ante la incertidumbre mundial generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, urgió a los diputados a aprobar la propuesta presidencial en materia energética.

Al participar en foro 26 y último del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, en la Cámara de Diputados, la secretaria Nahle recordó que desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador se decidió garantizar primero el consumo interno.

Por lo que defendió la propuesta del presidente de la República para modificar la Constitución y derogar la reforma energética de 2013.

En entrevista posterior, la secretaria de Energía dijo que, ante el aumento de los precios del petróleo por la guerra entre Ucrania y Rusia, país que representa el 12 por ciento del crudo mundial, el gobierno ha decidido mantener el subsidio a las gasolinas para evitar el alza de precios.

Durante el foro, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores para elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a la electricidad, y dijo que es necesaria una transición a energías más limpias y menos contaminantes.

El coordinador de la mayoría morenista en San Lázaro consideró que después de los 26 foros en los que se escucharon las propuestas a favor y en contra de 135 especialistas, académicos, empresarios y representantes de organizaciones no gubernamentales, es momento de que las comisiones de la Cámara de Diputados inicien la dictaminación de la iniciativa presidencial.

Pero el líder parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que su bancada entrará en un periodo de reflexión.

“Desde hoy mi partido inicia una reflexión, no hemos definido una postura, nuestra postura inicial fue escuchar lo que aquí se presentaba… en el PRI somos claros, no se puede votar sin debatir, esa lógica no existe, primero se debate y luego se vota… viene el tiempo de reflexión, vendrá el tiempo de que actúe la política, las cosas no aparecen por magia, actúa la política, y claro, actúan las ideologías”, mencionó el diputado Rubén Moreira, del PRI, presidente de la Junta Coordinación Política.