Rocío Nahle, secretaria de Energía, comparece ante comisiones del Senado

Rocío Nahle, secretaria de Energía, compareció ante comisiones del Senado con motivo de la glosa del Tercer Informe Presidencial.

Te recomendamos: Nahle destaca postura de Biden sobre emisión de 50 millones de barriles de petróleo en el mercado

En este marco explicó a detalle los objetivos de la reforma eléctrica que el presidente López Obrador envió al Congreso.

Sin embargo la oposición insistió en que no será aprobada en el Senado.

“No se va a expropiar ninguna infraestructura, la ya existente podrá seguir participando en el mercado con su 46 por ciento y no tendrá ningún costo financiero dicha reforma. La cancelación de los ventajosos contratos que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a comprar y pagar la electricidad por 20 y 25 años a privados, liberará a la empresa pública de una carga financiera impositiva y a los privados los obligará a competir en un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales”, apuntó Rocío Nahle, titular de Energía.

“Esa reforma ya está muerta, porque en el fondo no busca ningún beneficio para los mexicanos, lo que busca, es que su movimiento se perpetúe en el poder”, aseguró la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.

Los senadores de Morena la apoyaron.

“Rocío, no se paren. Lo que otros soñaron en hacer y no hicieron hoy ustedes y el gobierno lo está haciendo en pocos años y es lo importante, trascender en la vida pública y lograr la soberanía energética que nuestro país está demandando”, comentó Alejandro Armenta, senador de Morena.

Pero la oposición insistió en que no la aprobarán.

Mientras que la secretaria Nahle respondía a sus cuestionamientos.

“Y vamos a hipotecar el futuro de las y los mexicanos de hoy y del futuro, sin hablar del daño reputacional que ya está sufriendo nuestro país y de los millones, millones de dólares que vamos a estar también condenados a pagar por un sinnúmero de arbitrajes y demandas nacionales e internacionales. Con todo respeto, pero también con toda convicción, le decimos al gobierno federal que esa reforma constitucional, en este Senado de la República, no va a pasar”, indicó Claudia Ruíz Massieu, senadora del PRI.

“Nosotros ya analizamos lo del TMEC, no tenemos ahí ningún problema, cuando se iba a ratificar el tratado, una de las condiciones de México, el presidente López Obrador dijo el capítulo de energía queda fuera y en este caso cada país va a quedar libre de modificar y de apegarse a su Constitución; cada parte adoptará leyes nacionales para la distribución de sus negocios y que no sean anticompetitivos, aquí estamos hablando de un 54 y un 46, lo previsto en este capítulo de competencia no podrá ser objeto tampoco de controversias inversionistas-Estado, para esto de que nos dicen que vamos a terminar pagando millones en litigios nacionales, pues no, no es cierto. No es por una ideología, es porque nos conviene, porque nos conviene a los mexicanos, nos conviene tener una seguridad energética, no es afectar a nadie, no es la intención de me voy a enredar en la bandera”, aseguró Rocío Nahle.

La secretaria Nahle también detalló la política de control de precios del gas y dijo que el abasto está garantizado.

Con información de Claudia Flores.

LLH