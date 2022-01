Rocío Nahle asegura a senadores de Morena que no habrá expropiación con reforma eléctrica

La secretaria de energía en México, Rocío Nahle, afirmó que la reforma energética propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no pretende expropiaciones por lo que no se les pagará indemnización a los productores de energía privados.

“No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos ustedes se quedan en esta parte”, apuntó la funcionaria.