Se incrementan robos con violencia a transportistas en México; bandas dedicadas al huachicol son los presuntos responsables

Operadores de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, dedicada principalmente al traslado de alimentos y animales, aseguran que los asaltos de los que son víctimas en la zona centro del país cada vez son más violentos y que los presuntos responsables son aquellas personas que antes se dedicaban al robo y venta de combustible robado, al huachicol.

“No, nos deja de seguir la camioneta. Ya se emparejó. Auxilio, auxilio, por favor, no, nos deja la camioneta. Ay, está disparando, está disparando. Ay, ay. Agáchate cabrón. Está disparando. Agáchate, agáchate. Sí, sí. Está disparando. Agáchate, auxilio por favor. Está disparando, no, nos deja, está rebasando”, dijo un

La noche del 6 de abril, estos operadores de camiones de carga sufrieron un intento de asalto, en la carretera 57, a la altura de la localidad La Pila, San Luis Potosí.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, señala que las bandas que se dedicaban al robo de combustibles y venta de huachicol son quienes ahora asaltan y asesinan a los choferes en diversos estados del país.

“En esa subida, uno por el peso que uno trae, uno sube muy despacio, y ya cuando, ya está la rata, por un lado. Desgraciadamente las autoridades lo saben, y no hacen nada. No hay apoyo”, señaló Juan Carlos Salazar, operador de transporte de carga, Michoacán.

Juan Carlos Salazar es uno de los 250 operadores de camiones, que en esta época de estiaje, transporta abono para las huertas de aguacate, desde Ezequiel Montes, Querétaro, hasta diversos municipios de Michoacán.

En febrero pasado, Juan Carlos, se encontró a un compañero que fue atacado en la carretera.

“Hijos de su puta madre, no te mataron, el putazón donde pegó. Ahí está el ojo”, reiteró Juan Carlos Salazar, operador de transporte de carga, Michoacán.

El pasado 16 de marzo, César Delgado, concuño de Juan Carlos, fue asesinado cuando acarreaba abono, a Tacámbaro, Michoacán, a la altura de Apaseo El Alto, su camión recibió cuatro balazos. Uno de ellos impactó en su cabeza. Juan Carlos cuenta que su pariente quedó varado, durante dos horas, sobre el carril de alta velocidad, en la carretera federal sin recibir auxilio.

“Varias veces lo habían asaltado ya. Pero él era de las personas, que decía, es que por qué le voy a dejar el carro. Llegaba todo ensangrentado de que lo golpeaban y eso. Y yo sí le decía, es que ya no trabajes en eso”, reiteró María del Rocío Pérez López, esposa de chofer asesinado

El pasado 17 de marzo, un chofer fue baleado cuando conducía sobre la carretera federal 129, de Cuapiaxtla, Tlaxcala a Teziutlán, Puebla.

“Ahorita ya viene la ambulancia compita, aguántala, aguántala, por allá se ve que andan guey, se ven luces por allá guey. Traían grueso calibre estos cabrones, le perforaron. Ahorita que necesitamos aquí una pinche patrulla no hay ni madres cabrón. No te duermas, no te duermas”, narró uno de los operadores.