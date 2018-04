Robo de vehículos del INE no implica riesgo para la ciudadanía: Lorenzo Córdova

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró que el robo de dos vehículos del Instituto no implica ningún riesgo para la ciudadanía.

En entrevista, los reporteros le preguntaron si se sustrajo algún identificador de los que usan los 45 mil capacitadores que actualmente recorren el país visitando en sus hogares a los ciudadanos y si se les puede recibir con confianza.

Lorenzo Córdova afirmó que los vehículos robados ya fueron recuperados y que se realizan investigaciones porque se levantaron las denuncias correspondientes.

“Es parte de la delincuencia lamentable pero ordinaria en muchas zonas del país, en algunas zonas del país, no se trata de un acto contra la elección o contra la autoridad electoral […] ni siquiera estaban rotulados, estaban en proceso […] no implica hasta el momento ningún riesgo ni para nuestro personal, ni para la ciudadanía, por supuesto estamos atentos, el tema de seguridad […] es un tema al que estamos permanentemente atentos, que estamos monitoreando de manera constante”, dijo el presidente del INE.

En otro tema, Córdova informó que ningún candidato presidencial ni a otros cargos de elección popular federales ha solicitado protección especial para sus actividades de campaña, luego de que se acordó un protocolo para atender estas solicitudes con la Secretaría de Gobernación.

“No, el día de ayer yo giré comunicaciones tanto a los candidatos a la Presidencia de la República como a los presidentes de los partidos políticos para que, en términos de lo que establece la legislación electoral en el artículo 244, si hay un requerimiento de protección especial por parte de algún candidato de alguna fuerza política, se le comunique al INE”, señaló.

Los reporteros también preguntaron al consejero Córdova si la visita que Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, tiene programada a San Diego, California, viola alguna disposición de la ley electoral.

“La ley no, el INE, a pesar de que reconoce la posibilidad del voto de mexicanos desde el extranjero, prohíbe la realización de actos de proselitismo y de propaganda electoral fuera del país, nosotros estaremos atentos, supongo que todos los candidatos deben ser cuidadosos, candidatos y candidatas deben ser cuidadosos para no infringir las normas que ellos conocen si no para eso está el INE”, advirtió.

Fue entrevistado al término de la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, que coordinó el ex presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, Luis Carlos Ugalde.

(Con información de Claudia Flores)

